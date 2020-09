Puglia | parte lo sprint finale della campagna elettorale Ieri il leghista Fedriga a Taranto | domani la chiusura drive in di Emiliano a Bari Di Battista con Laricchia

(Di giovedì 17 settembre 2020) C’è anche lareferendaria. Le ragioni del sì o del no al taglio del numero di parlamentari saranno spiegate stasera a Martina Franca (villa Carmine, ore 20) per iniziativa di Martina Tre. Interventi di Giuseppe Brescia e Luciano Violante. C’è anche laper oltre mille Comuni italiani e fra essi 49 pugliesi. E c’è soprattutto, in, laperble elezioni regionali di domenica e lunedì. Ultimi appuntamenti,ultimo giornopropaganda. Oggi aincontro con Ignazio Zullo (FdI: ore 17 nella,sede del comitato in corso Vittorio Emanuele) eil presidenteRegione Friuli-Venezia Giulia, ...

Il 51enne geometra di Pezze di Greco, dirigente delle Acli, a sostegno di Emiliano con la lista 'Italia in Comune' fondata da Federico Pizzarotti e in Puglia da Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto ...NOCI – Si è tenuto lo scorso 15 settembre, presso la sala convegni della Parrocchia “SS. Nome di Gesù” l’incontro “Family Act – la famiglia al centro”. Alla presenza della candidata al consiglio regio ...Nichi Vendola torna in piazza. Il countdown per le regionali è partito e insieme alle sardine scende in campo l’ex governatore. Obiettivo: sbarrare il passo al candidato del centrodestra, Raffaele Fit ...