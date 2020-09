Napoli Milik, il polacco non si è allenato: l’addio si avvicina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Napoli Milik, il polacco non si è allenato: l’addio si avvicina, le prossime ore saranno decisive per il futuro dell’attaccante Arek Milik non si è allenato con i compagni e lasciato il Training Center del Napoli. A riportare l’indiscrezione è Radio Kiss Kiss: a bordo della sua auto il giocatore ha lasciato l’allenamento coi compagni. ADDIO VICINO – Il padre e l’entourage del giocatore sono in Italia, ormai il trasferimento alla Roma si avvicina. Manca il sì, poi la Juventus potrà virare su Edin Dzeko. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020), ilnon si è: l’addio si, le prossime ore saranno decisive per il futuro dell’attaccante Areknon si ècon i compagni e lasciato il Training Center del. A riportare l’indiscrezione è Radio Kiss Kiss: a bordo della sua auto il giocatore ha lasciato l’allenamento coi compagni. ADDIO VICINO – Il padre e l’entourage del giocatore sono in Italia, ormai il trasferimento alla Roma si. Manca il sì, poi la Juventus potrà virare su Edin Dzeko. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - tvdellosport : ?? CASTELVOLTURNO ?? #Napoli: #Milik lascia il centro sportivo e non partecipa all'allenamento con la squadra ?? Ce… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: MERCATO - Corriere della Sera: Roma, nella trattativa con il Napoli per Milik può essere inserito Bouah - Salvato95551627 : RT @AlfredoPedulla: Il #Napoli si sta allenando. #Milik ha lasciato #CastelVolturno alle 12,30 -