Los Angeles, Alex Del Piero consegna personalmente cibo del suo ristorante alle famiglie in difficoltà (Di mercoledì 16 settembre 2020) a Los Angeles , vive nel meritato lusso, ma non dimentica i meno fortunati. L'ex fantasista della Juventus e della nazionale, da sempre attivo nel campo della beneficenza , ha deciso di dare il suo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) a Los, vive nel meritato lusso, ma non dimentica i meno fortunati. L'ex fantasista della Juventus e della nazionale, da sempre attivo nel campo della beneficenza , ha deciso di dare il suo ...

delpieroale : Foto appena pubblicata @ Los Angeles, California - ilpost : L’improbabile rimonta di Denver nei playoff NBA - ilPostSport : Nessuno prima dei Nuggets di Nikola Jokic e Jamal Murray era mai riuscito a rimontare due serie consecutive da uno… - marcole___ : Le Kardashian nelle fogne di Los Angeles mentre cercano il Grammy tirato giù per lo scarico da Kanye - wicked1977 : @admaioralu @scivolidinuovo_ Lauren era fuori Los Angeles per il week?? Non deve frequentare M?? Ma dai sono amiche -