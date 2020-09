Giudice napoletano confuso sui media col suo omonimo condannato per gravi reati La solidarietà di Anm

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Il collega Nicola Russo, stimatopresso la Corte di Appello di Napoli, già componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, è ancora una volta vittima di una informazione così superficiale e approssimativa che continua ad associare la sua immagine e il suo nome a quello di unmagistrato amministrativo, coinvolto in una grave vicenda giudiziaria”. Lo scrive in una nota l’Anm dando la propria solidarietà al collega che subisce “un’omonimia più volte segnalata dal collega, che nonostante ciò si vede ancora esposto alleconseguenze, per la sua reputazione e il suo onore, di un’associazione a fatti cui è assolutamente estraneo. Eppure un simile errore sarebbe evitabile dagli organi di informazione anche solo ...