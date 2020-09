Fdi | sanificazione chiese evangeliche | bocciata mozione

Ultime Notizie dalla rete : Fdi sanificazione

RomaDailyNews

Il tempo che manca all’inizio annunciato dell’anno scolastico al Sud passa inesorabile di giorno in giorno, come la sabbia di una clessidra. Il 24 settembre si avvicina e restano irrisolte le incognit ...Foggia, 16 settembre 2020. Ma quanti voti servono per esser eletti al consiglio regionale? Dipende da chi vince, dall’affluenza, dalla forza trainante delle liste nelle varie circoscrizioni. Nel 2015 ...Che fossero arrivati lunghi era chiaro. E, infatti, man mano che ci si avvicina alla data del 14 settembre, presunta riapertura delle scuole, ci si rende conto quanto lo Stato sia in ritardo. Otto mil ...