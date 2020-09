Elle Fanning senza trucco e con eczema

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Elle Fanning e l’eczema «reinventato». La bionda attrice e modella, sorella minore dell’attrice Dakota Fanning, nota per aver debuttato sul grande schermo quando era solo una bambina, ha pubblicato qualche ora fa su Instagram una foto ravvicinata del suo volto. Osservandolo bene, si nota che le sue palpebre sono velate di rosso. La didascalia di Elle Fanning svela il mistero: «quando l’eczema diventa ombretto», ironizza la star 22enne, la quale non si tira indietro nel mostrare la propria pelle per quella che è, astenendosi dall’uso di filtri e fotoritocchi. E se da un lato va benissimo non drammatizzare (seguendo l’esempio di Elle), va detto che l’eczema è una condizione cutanea molto seria, da non prendere alla leggera lato terapie e skin care routine. Ecco che cosa ci ha spiegato l’esperta.

L'attrice dalla pelle di porcellana ha dedicato un post Instagram al suo problema di eczema. Abbiamo chiesto a una dermatologa di spiegarci come trattare questa condizione cutanea Elle Fanning e l'ecz ...Si stima che il 15% della popolazione mondiale abbia a che fare con la dermatite atopica, più comunemente nota come eczema. E tra questi c'è anche Elle Fanning, che ha appena pubblicato tre selfie su ...