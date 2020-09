Dopo Temptation Island, Annamaria si riprende Antonio: "Ora vogliamo un figlio" - (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ludovica Marchese Dopo Temptation Island, Annamaria Laino dà una seconda possibilità al suo compagno tanto da cercare di avere un figlio insieme Tra loro ci sono ben dieci anni di differenza: Antonio Martello ne ha infatti 34, Annamaria Laino 43. Partecipano a Temptation Island perché lei vuote testare le buone intenzioni e i sentimenti sinceri del suo fidanzato che però, nel corso del programma sembra sempre più vicino alla single Ilaria, tanto da portarla a chiedere esausta il falò di confronto. Dal falò sembrava che la loro storia fosse ormai al capolinea. Lei, infatti, non aveva particolarmente gradito la mancanza di rispetto e l'atteggiamento disinvolto del fidanzato nei ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ludovica MarcheseLaino dà una seconda possibilità al suo compagno tanto da cercare di avere uninsieme Tra loro ci sono ben dieci anni di differenza:Martello ne ha infatti 34,Laino 43. Partecipano aperché lei vuote testare le buone intenzioni e i sentimenti sinceri del suo fidanzato che però, nel corso del programma sembra sempre più vicino alla single Ilaria, tanto da portarla a chiedere esausta il falò di confronto. Dal falò sembrava che la loro storia fosse ormai al capolinea. Lei, infatti, non aveva particolarmente gradito la mancanza di rispetto e l'atteggiamento disinvolto del fidanzato nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Temptation Dopo Temptation Island, Annamaria si riprende Antonio: "Ora vogliamo un figlio" ilGiornale.it Chi sono Speranza e Alberto di Temptation Island? Età, storia e Instagram

Tutto quello che dovete sapere su Speranza e Alberto, protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, dal chi sono, all’età, alla loro storia, a dove poterli seguire su Instagram. Chi sono Spe ...

Flavia Vento si è ritirata, la showgirl ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2020

Flavia Vento si è ritirata. Poco dopo 00:30 di mercoledì 16 settembre, la showgirl ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2020. Ha trascorso solo ventiquattro ore nel reality condotto da Alfon ...

Festival di Venezia 2020: la critica dello stylist e make up artist Andrea Ubbiali ai look delle star

Il Festival del cinema di Venezia è un grande evento di cinema, costume e moda. Anche quest’anno non sono mancate le polemiche per baci lesbo sul red carpet e per alcune trovate pubblicitarie piuttost ...

