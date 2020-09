Allerta Meteo Sicilia: avviso di criticità gialla (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Protezione civile regionale ha diffuso per la Sicilia un avviso per il rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. “Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 24-30 ore – si legge nel bollettino – si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte, sui settori ionici, con possibili mareggiate sulle coste esposte”. Il livello di Allerta su Palermo e’ di colore giallo ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Protezione civile regionale ha diffuso per launper il rischio-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. “Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 24-30 ore – si legge nel bollettino – si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte, sui settori ionici, con possibili mareggiate sulle coste esposte”. Il livello disu Palermo e’ di colore giallo ...

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, giovedì #17settembre, su settori di Calabria e Sicilia. ???? #allertaGIALLA su parte della Pugl… - MediasetTgcom24 : Maltempo, temporali al Sud: allerta arancione su Calabria e Sicilia #meteo - blogsicilia : Meteo Sicilia, di nuovo maltempo in arrivo sull'Isola con piogge e temporali, è di nuovo allerta meteo -… - CretellaRoberta : Maltempo: allerta meteo, in arrivo piogge al sud: Le indicazioni della Protezione Civile - fisco24_info : Maltempo: allerta meteo, in arrivo piogge al sud: Le indicazioni della Protezione Civile -