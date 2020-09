«Wish You Were Here», storia di un album che continua a farci sognare (Di martedì 15 settembre 2020) È il gennaio del 1975, quando i Pink Floyd si riuniscono agli Abbey Road Studios per lavorare al nuovo album, Wish You Were Here. «La verità è che stavamo cercando di fare il seguito di Dark Side of the Moon», racconta Nick Mason (il batterista), «e siamo tornati di corsa in studio. Siamo stati sottoposti a una sorta di ridicola pressione e in un certo senso abbiamo cercato di fare un disco dal nulla». TDSOTM (1973) ha fatto letteralmente il botto: tra i dischi più celebrati della storia, ha reso la band piuttosto famosa e ricca (si stima abbia venduto 45 milioni di copie). L’ansia da prestazione è giustificata dunque: critica e pubblico si aspettano moltissimo da quello che sarà il loro nono album. La copertina e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 settembre 2020) È il gennaio del 1975, quando i Pink Floyd si riuniscono agli Abbey Road Studios per lavorare al nuovoYou. «La verità è che stavamo cercando di fare il seguito di Dark Side of the Moon», racconta Nick Mason (il batterista), «e siamo tornati di corsa in studio. Siamo stati sottoposti a una sorta di ridicola pressione e in un certo senso abbiamo cercato di fare un disco dal nulla». TDSOTM (1973) ha fatto letteralmente il botto: tra i dischi più celebrati della, ha reso la band piuttosto famosa e ricca (si stima abbia venduto 45 milioni di copie). L’ansia da prestazione è giustificata dunque: critica e pubblico si aspettano moltissimo da quello che sarà il loro nono. La copertina e ...

SHOOGASBOOTY : RT @mothervofsnakes: vedere e sentire namjoon cambiare il testo da “I wish I could love myself” a “Yes I do love myself” dopo aver sentito… - _happilyclown : Ho sempre interpretato quella canzone come la loro felicità ogni volta che salivano sul palco, quel palco che trema… - S4m09426770 : RT @mothervofsnakes: vedere e sentire namjoon cambiare il testo da “I wish I could love myself” a “Yes I do love myself” dopo aver sentito… - iinchiostro : RT @mothervofsnakes: vedere e sentire namjoon cambiare il testo da “I wish I could love myself” a “Yes I do love myself” dopo aver sentito… - johnnyaddict : RT @mothervofsnakes: vedere e sentire namjoon cambiare il testo da “I wish I could love myself” a “Yes I do love myself” dopo aver sentito… -