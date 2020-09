Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2020 ore 15:30 (Di martedì 15 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2020 ORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PASSIAMO SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER LAVORI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA NELLE DUE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA INCROCIO VIA DI TOR PAGNOTTA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONA VERSO IL CENTRO TRASPORTO PUBBLICO RESTA INTERROTTA LA CIRCOLazioNE SULLA TERMINI CENTOCELLE, LO RICORDIAMO A CAUSA DI URGENTI LAVORI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA MARRANELLA; DEVIATE LE LINEE BUS 105 E N11 MENTRE SONO LIMITATE LA 409 E N409 INFINE, PER QUANTO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBREORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PASSIAMO SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER LAVORI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA NELLE DUE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA INCROCIO VIA DI TOR PAGNOTTA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONA VERSO IL CENTRO TRASPORTO PUBBLICO RESTA INTERROTTA LA CIRCONE SULLA TERMINI CENTOCELLE, LO RICORDIAMO A CAUSA DI URGENTI LAVORI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA MARRANELLA; DEVIATE LE LINEE BUS 105 E N11 MENTRE SONO LIMITATE LA 409 E N409 INFINE, PER QUANTO ...

