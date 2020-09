Unigram per Windows 10 si aggiorna | novità versione 7 0

Leggi su windowsinsiders

(Di martedì 15 settembre 2020), l’ottimo client UWP di Telegram per10, si èto oggi alla7.0 introducendo diverse novità. Changelog Video del profilo Adesso è possibile impostare un video profilo invece di un’immagine statica. Applica filtri e scegli un fotogramma come copertina del video profilo. Torna velocemente a una foto del profilo o a un video precedente tramite l’opzione “Imposta come principale”. Altre novità Chiamate Video: attualmente sono inAlpha. Aumentati i limiti per l’invio di file: ora è possibile condividere e archiviare file illimitati di qualsiasi tipo. Il limite massimo per ciascun file è di 2GB. Grazie alle Mini-Miniature, nell’elenco delle chat possono essere visualizzati rapidamente i ...