Traffico Roma del 15-09-2020 ore 13:30 (Di martedì 15 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione prestare attenzione sulle Grande Raccordo Anulare dove per un incidente sono possibili rallentamenti in carreggiata esterna tra Ostiense Pontina mentre si circola regolarmente sulle percorso Urbano della A24 sulla tangenziale est sono brevi rallentamenti per Traffico intenso tra via Tiburtina svincolo della Roma Teramo in direzione San Giovanni in centro a prudenza per i Disagi causati da un incidente sul Lungotevere dei pierleoni altezza Isola Tiberina alla Cecchignola prestare attenzione su via Ardeatina dove a causa di una riduzione di carreggiata non si escludono rallentamenti tra via di torricola è il grande In entrambe le direzioni circolazione sostenuta in rallentata sulla Cassia tra gelatai via dei Due Ponti in tutte e due sensi di marcia stessa situazione su ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione prestare attenzione sulle Grande Raccordo Anulare dove per un incidente sono possibili rallentamenti in carreggiata esterna tra Ostiense Pontina mentre si circola regolarmente sulle percorso Urbano della A24 sulla tangenziale est sono brevi rallentamenti perintenso tra via Tiburtina svincolo dellaTeramo in direzione San Giovanni in centro a prudenza per i Disagi causati da un incidente sul Lungotevere dei pierleoni altezza Isola Tiberina alla Cecchignola prestare attenzione su via Ardeatina dove a causa di una riduzione di carreggiata non si escludono rallentamenti tra via di torricola è il grande In entrambe le direzioni circolazione sostenuta in rallentata sulla Cassia tra gelatai via dei Due Ponti in tutte e due sensi di marcia stessa situazione su ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Roma, i pendolari ostaggio di una chiazza d'olio da 15 giorni: la Colombo va in tilt

Una macchia d'olio che da settimane tiene in ostaggio migliaia di pendolari. Accade, ormai da più di 15 giorni, sulla Cristoforo Colombo, all'altezza dello svincolo per via del Canale della Lingua all ...

FFS ampliano offerta treni notturni

Le Ferrovie federali svizzere FFS e quelle austriache ÖBB ampliano la loro offerta di treni notturni: sono previsti nuovi collegamenti dalla Svizzera per Amsterdam, Roma e Barcellona. I treni notturni ...

VIDEO – GREENPEACE PRESENTA “2020 – ODISSEA DELLA MOBILITÀ”, VIDEO CHE...

GREENPEACE PRESENTA “2020 – ODISSEA DELLA MOBILITÀ”, VIDEO CHE RACCONTA LA DIFFICOLTÀ DI CHI VUOLE MUOVERSI CON MEZZI ALTERNATIVI NELLE NOSTRE CITTÀ ROMA, 15.09.20 – In occasione della settimana della ...

