Suarez-Juventus, i tempi si allungano: i bianconeri riflettono (Di martedì 15 settembre 2020) Non arrivano segnali incoraggianti sull'investimento di Suarez da parte della Juventus. I tempi per ottenere la cittadinanza si allungano Come riporta il giornalista di Goal.com, Romeo Agresti, i segnali che arrivano dalla Juventus per l'acquisto di Luis Suarez non sono incoraggianti. L'iter burocratico per ottenere il passaporto potrebbe allungarsi. La Vecchia Signora potrebbe comunque concludere l'operazione a mercato terminato, qualora El Pistolero si svicolasse. Il problema riguarda la consegna della lista Champions League, con la consegna prevista per il 1° ottobre. Passerà un po' di tempo prima che Suarez possa essere considerato un cittadino comunitario. L'esame previsto giovedì all'Università di ...

