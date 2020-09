Salvini sfrutta l'omicidio di Don Roberto per la sua propaganda razzista: 'Stufo di questi clandestini' (Di martedì 15 settembre 2020) Don Roberto Malgesini era un prete di strada: l'odio non sapeva cosa fosse e non è giusto come Matteo Salvini stia strumentalizzando la sua morte. "Uno dei tanti, troppi clandestini ha sgozzato un ... Leggi su globalist (Di martedì 15 settembre 2020) DonMalgesini era un prete di strada: l'odio non sapeva cosa fosse e non è giusto come Matteostia strumentalizzando la sua morte. "Uno dei tanti, troppiha sgozzato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sfrutta Quella paura che lacera il Pd: "Dobbiamo evitare Salvini e Meloni" ilGiornale.it M5s, spot per il Sì al referendum utilizzando Salvini e Meloni: "È la nostra strategia"

Non solo Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni e Nicola Zingaretti sono stati sponsorizzati dal gruppo del M5s alla Camera per fare campagna in favore del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari.

Quella paura che lacera il Pd: "Dobbiamo evitare Salvini e Meloni"

Nel Pd la tensione è alle stelle. Il rischio di una sconfitta in Toscana agita il partito, anche se il segretario Nicola Zingaretti sta tentando di impedire la disfatta e assicura: “Il voto di domenic ...

Mia Khalifa, la Lega sfrutta la foto dell'ex pornostar: "Picchiata dai centri sociali"

La foto dell'ex pornostar Mia Khalifa con un bendaggio sul naso spacciata dalla Lega per quella di un'attivista picchiata dai centri sociali e il post va in tendenza su Twitter. NOTIZIA di PATRIZIO MA ...

