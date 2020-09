Sabrina Salerno svela | “mio marito non lo fa mai” | poi la stoccata

(Di martedì 15 settembre 2020) L’amata cantautriceattraverso le stories si sofferma su una precisa abitudine che ilnon fa mai: poi, col sorriso, arriva la(fonte foto: Instagram, @fficial)Una vera e proprio star anche su Instagram, la bella ed amata, cantante di successo, continua a far parlare di sé con scatti in cui si esalta la sua bellezza, riflessioni e condivisioni di parte delle sue giornate quotidiane: in questa occasione, tra le stories, la rivelazione circa l’abitudine deled unacol sorriso. In precedenza, laha avuto modo di raccontare di ...

sorrisobot : RT @infoitcultura: Sabrina Salerno è uno spettacolo su Instagram: sorriso e scollatura sono un mix perfetto – FOTO - infoitcultura : Sabrina Salerno è uno spettacolo su Instagram: sorriso e scollatura sono un mix perfetto – FOTO - infoitcultura : Sabrina Salerno su Instagram: “Cuore intrepido…”, il rosso accentua il fascino della cantante – FOTO - infoitcultura : Sabrina Salerno, selfie da brividi: curve sexy in rampa di lancio – FOTO - infoitcultura : Sabrina Salerno, il rimprovero dei follower: “Ci fai distrarre troppo” -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno

LiberoQuotidiano.it

Faccia da fumetto, e anche un po' da schiaffi. Ma Enrico Papi lo dice già di suo: «Sono un giullare, è questa la mia missione, è questo che sento di essere per il pubblico a casa: un veicolo di buonum ...Il nuovo show di prima serata di TV8 è nel segno di Enrico Papi. Dopo il successo di critica e ascolti di Guess My Age, Papi raddoppia e conduce Name That Tune – Indovina La Canzone, prodotto da Banij ...Gara musicale tra Vip alle prese con giochi divertenti e d'improvvisazione, in prima tv su TV8 dal 15 settembre, per cinque martedì. Enrico Papi conduce Name That Tune - Indovina La Canzone, nuovo sho ...