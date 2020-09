Omicidio Willy, spuntano nuovi sospettati: 4 amici dei Bianchi rischiano l’accusa di omissione di soccorso e favoreggiamento (Di martedì 15 settembre 2020) I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono i quattro ragazzi accusati di Omicidio volontario per la morte del giovane Willy Monteiro, il 21enne ucciso a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Ora, come riporta Il Messaggero, la Procura di Velletri starebbe cercando di capire la posizione di altri tre ragazzi, amici dei fratelli Bianchi. I tre non avrebbero partecipato in modo attivo alla rissa, ma non sarebbero comunque intervenuti per sedare quella brutale aggressione o per soccorrere Willy. Leggi anche: Omicidio Willy: «Fratelli Bianchi sorpresi dal fatto che in carcere si possa bere solo acqua. Isolamento? Richiesta fondata» Oltre ai quattro ragazzi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) I fratelli Marco e Gabriele, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono i quattro ragazzi accusati divolontario per la morte del giovaneMonteiro, il 21enne ucciso a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Ora, come riporta Il Messaggero, la Procura di Velletri starebbe cercando di capire la posizione di altri tre ragazzi,dei fratelli. I tre non avrebbero partecipato in modo attivo alla rissa, ma non sarebbero comunque intervenuti per sedare quella brutale aggressione o per soccorrere. Leggi anche:: «Fratellisorpresi dal fatto che in carcere si possa bere solo acqua. Isolamento? Richiesta fondata» Oltre ai quattro ragazzi ...

