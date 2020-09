Mbappé | nervi tesi con il Psg | vuole andare al Real Madrid

(Di martedì 15 settembre 2020) Sono giorni difficili al Paris Saint Germain dopo un avvio di campionato da incubo con due sconfitte consecutive. Ora si aggiungono anche i timori per le decisioni della disciplinare dopo la rissa in ...

La stella del PSG sembra al centro di una contesa di mercato tra Barcellona e Real Madrid.Calciomercato: nervi tesi al Psg, in Spagna circolano con insistenza voci su Mbappé e il Real Madrid. Il campione del mondo è nel mirino dei Blancos, secondo As, con un certo interesse reciproco Tensi ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Sono giorni difficili al Paris Saint Germain dopo un avvio di campionato da incubo, con due sconfitte consecutive, e i timori per le decisioni della disciplinare dopo la ...