Ligue 1, il Montpellier batte 2-1 il Lione rimasto in dieci

Il Montpellier batte 2-1 il Lione nel match casalingo valido per la prima giornata di Ligue 1 2020/2021. I padroni di casa sono riusciti a sbloccare il risultati al 38′, grazie al rigore messo a segno da Teji Savanier. Al termine del primo tempo, Houssem Aouar arriva in ritardo e colpisce la caviglia dell'avversario: dopo la consultazione con la VAR, l'arbitro estrae il cartellino rosso. Il Montpellier sfrutta la superiorità numerica e Savanier segna ancora, regalando il doppio vantaggio alla sua squadra. Gli ospiti provano a reagire, ma trovano il gol solo dal dischetto a pochi minuti dalla fine del match (Depay, 82′).

