I risultati della perizia sulla handbike di Alex Zanardi e sul tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente (Di martedì 15 settembre 2020) In attesa di buone notizie sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, stanno trapelando le prime notizie sulla perizia effettuata sulla handbike guidata dal campione paralimpico in quel drammatico 19 giugno scorso. Secondo quanto raccolto da AdnKronos, il mezzo su cui viaggiava Zanardi era perfettamente funzionante al momento dell’incidente. Rilievi sono stati effettuati anche sul manto stradale che, secondo gli esami, non presentava difetti. LEGGI ANCHE > Alex Zanardi, il San Raffaele riferisce di «miglioramenti clinici significativi» La consulenza dei periti era stata chiesta dal Tribunale di Siena che sta indagando sulle cause dell’incidente che lo scorso 19 giugno ha coinvolto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) In attesa di buone notizie sulle condizioni di salute di, stanno trapelando le prime notizieeffettuataguidata dal campione paralimpico in quel drammatico 19 giugno scorso. Secondo quanto raccolto da AdnKronos, il mezzo su cui viaggiavaera perfettamente funzionante al momento dell’incidente. Rilievi sono stati effettuati anche sul mantole che, secondo gli esami, non presentava difetti. LEGGI ANCHE >, il San Raffaele riferisce di «miglioramenti clinici significativi» La consulenza dei periti era stata chiesta dal Tribunale di Siena che sta indagando sulle cause dell’incidente che lo scorso 19 giugno ha coinvolto ...

