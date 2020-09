Covid al Cardarelli | 10 nuovi positivi | sono operatori sanitari

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –casi di-19 all’Ospedaledi Napoli dovestati registrati 10nel personaleo della struttura, tra questi 4infermieri del pronto soccorso. I 4 infermieri risultatihanno avuto un ruolo cruciale nell’ospedale, infatti sioccupati di smistare i pazienti tra i vari reparti edunque venuti a contatto diretto con essi. Icontagiatiasintomatici estati posti in isolamento domiciliare, al momentoin buone condizioni di salute.invece peggiorate le condizioni del medico ...

StefanoMaffiol7 : E De Luca che dice,? Troppi casi covid al Cardarelli di Napoli: bloccati i ricoveri - Lichtung5 : Coronavirus a Napoli, Ciarambino denuncia: «Sanità al collasso, Cardarelli sia Covid free» - istituzioni24 : #Campania2020: @val_ciarambino (@M5SCampania), #Cardarelli sia #COVIDfree, se salta va in tilt sistema emergenza re… - MariaRuello : @Elenaregina666 AHAHAHAHAHAHAH MINCHIA È VERO, FACCIA MURO SU VIA TOLEDO CON IL COMMESSO CHE CI GUARDAVA CONTRITO.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cardarelli

Continua a crescere il bilancio dei positivi al Cardarelli. Tra i nuovi contagiati ci sono dieci operatori sanitari. Tra questi 4 infermieri dell’autoparco del Cardarelli che smistano i degenti tra i ...VENAFRO – Per mesi senza contagiati e di colpo, nel giro di qualche ora, è cambiato tutto. Tre positivi negli ultimi tre giorni. I due coniugi accertati tra sabato e domenica e il barista di oggi. Tre ...E’ quello che hanno raccontato con entusiasmo alle telecamere di Cronache Maceratesi all’uscita delle scuole medie “Dante Alighieri” e “Mestica” e della primaria “Montessori” alle ex Casermette. Più c ...