Colpo a sorpresa per l’Udinese: arriva Molina (Di martedì 15 settembre 2020) Colpo a sorpresa per l’Udinese che ha ufficializzato tramite i propri canali interattivi l’arrivo del centrocampista ex Rosario Central Nahuel Molina. L’argentino classe ’98 ha firmato un contratto quinquennale. Bienvenido Nahuel Molina #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/OzMcQyHCiF — Udinese Calcio (@Udinese 1896) September 15, 2020 Foto: Twitter Udinese L'articolo Colpo a sorpresa per l’Udinese: arriva Molina proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020)per l’Udinese che ha ufficializzato tramite i propri canali interattivi l’arrivo del centrocampista ex Rosario Central Nahuel. L’argentino classe ’98 ha firmato un contratto quinquennale. Bienvenido Nahuel#ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/OzMcQyHCiF — Udinese Calcio (@Udinese 1896) September 15, 2020 Foto: Twitter Udinese L'articoloper l’Udinese:proviene da Alfredo Pedullà.

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - ALE10fficial : #Paratici quando ha visto l'occasione #Suarez non si è chiesto se era comunitario o no?!. Siamo tenuti per le palle… - _Harbeymoney : RT @FabrizioRomano: Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe 200… - Asiwaju__ : RT @FabrizioRomano: Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe 200… - AidGlimpse : RT @FabrizioRomano: Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe 200… -