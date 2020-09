Astronomia: l’Associazione Tuscolana festeggia 25 anni dalla fondazione con un ricco programma di attività (Di martedì 15 settembre 2020) Settembre e ottobre all’insegna dei festeggiamenti per l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), realtà scientifica di eccellenza nel territorio dei Castelli Romani e della provincia sud di Roma. L’Associazione, nata nel 1995 da un nutrito gruppo di appassionati di Astronomia, celebra i 25 anni di attività, 25 anni spesi a diffondere – tra adulti e bambini, tra esperti e semplici curiosi del cielo – la scienza e il piacere della conoscenza, a fare ricerca in campo astronomico e a tutelare il cielo attraverso campagne di monitoraggio dell’inquinamento luminoso. Per festeggiare degnamente questo importante traguardo l’ATA propone al pubblico, a partire dal 17 settembre, la manifestazione ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Settembre e ottobre all’insegna deimenti per l’Associazionedi(ATA), realtà scientifica di eccellenza nel territorio dei Castelli Romani e della provincia sud di Roma. L’Associazione, nata nel 1995 da un nutrito gruppo di appassionati di, celebra i 25di attività, 25spesi a diffondere – tra adulti e bambini, tra esperti e semplici curiosi del cielo – la scienza e il piacere della conoscenza, a fare ricerca in campo astronomico e a tutelare il cielo attraverso campagne di monitoraggio dell’inquinamento luminoso. Perre degnamente questo importante traguardo l’ATA propone al pubblico, a partire dal 17 settembre, la manifestazione ...

