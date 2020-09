Apice | perde il controllo della macchina ed impatta contro il guardrail | paura per un giovane

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Un ragazzo classe ’94, di, ha perso ilsua auto, una Dacia Sandero, subito dopo un avvallamento situato sulla strada provinciale che dal paese sannita conduce a Benevento. L’auto ha prima girato su se stessa e poi è finita sul. Soccorso dal 118 che lo ha trasportato in codice giallo al “Fatebenefratelli” per un trauma facciale ed escoriazioni al collo e al braccio dovute probabilmente dall’apertura dell’airbag. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

