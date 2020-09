Aggredisce e sfregia un’anziana | bengalese libero per “infermità mentale”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set – L’ha fatta franca Chandra Rinku Deb, l’irregolaredi 32 anni che il 12 agosto di un anno fa aveva aggredito una donna di 64 anni in pieno centro a Milano per scipparla, e non riuscendoci aveva spaccato una bottiglia di vetro in terra, utilizzandone i cocci perrla. L’ha fatta franca, perché ieri il tribunale di Milano lo ha rimesso in libertà senza adottare la minima misura cautelare nei suoi confronti. L’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, aveva sorpreso la propria vittima alle spalle, mentre faceva ritorno alla propria abitazione dopo aver fatto la spesa. Dapprima aveva tentato di scipparla, incontrando la strenua resistenza della 64enne che proprio non voleva sapere di essere rapinata. Allora l’aveva strattonata per farla cadere a terra e aveva ...