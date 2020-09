Santa Maria Capua Vetere, approvato il bilancio di previsione 2020-22 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – 15 voti favorevoli, 3 astenuti ed 1 voto contrario: ampio consenso per il bilancio di previsione 2020-22 presentato dall’Amministrazione Mirra: il documento contabile è stato infatti approvato, nel corso della seduta di Consiglio Comunale di sabato anche con voti favorevoli da parte dell’opposizione, l’astensione del Partito Democratico ed il solo voto contrario del M5S, a dimostrazione dell’elevato indice di gradimento di quella che si configura quale una seria programmazione nel breve, medio e lungo periodo e che si basa sul meticoloso lavoro che il Sindaco Antonio Mirra, la Giunta e l’intero Consiglio hanno svolto in questi quattro anni di governo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – 15 voti favorevoli, 3 astenuti ed 1 voto contrario: ampio consenso per ildi-22 presentato dall’Amministrazione Mirra: il documento contabile è stato infatti, nel corso della seduta di Consiglio Comunale di sabato anche con voti favorevoli da parte dell’opposizione, l’astensione del Partito Democratico ed il solo voto contrario del M5S, a dimostrazione dell’elevato indice di gradimento di quella che si configura quale una seria programmazione nel breve, medio e lungo periodo e che si basa sul meticoloso lavoro che il Sindaco Antonio Mirra, la Giunta e l’intero Consiglio hanno svolto in questi quattro anni di governo ...

ItalianAirForce : Natività Beata Vergine Maria: oggi nella Basilica della Santa Casa di Loreto celebrata la Santa Messa solenne alla… - vaticannews_it : #8settembre ????Ore 11.30, Loreto: diretta #streaming Santa Messa per la Festa della Natività della Beata Vergine Mar… - ItalianAirForce : ??Loreto Oggi la Santa Messa solenne nella Basilica della Santa Casa per celebrare la Natività della Beata Vergine M… - egazette1 : Al via #bando per l’#efficienza #energetica dell’#ospedale di Siena Energia Toscana mette a gara la realizzazione o… - ShapeArchitect : RT @DGArquitecto: Santa Maria Assunta Church, Alvar Aalto, Riola di Vergato, Italy. #architecture #arquitectura -