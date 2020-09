Movida violenta a Frascati: in Piazza scoppia la rissa tra giovani, intervengono i Carabinieri (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella serata di ieri i Carabinieri sono intervenuti a Piazza della Vittoria a Frascati, nei pressi di un pub, dove 5 giovani, tutti studenti di età compresa tra i 15 e 17 anni e residenti nei comuni dei Castelli Romani, si stavano picchiando violentemente per futili motivi. I minorenni sono stati subito bloccati ma due di loro, il 15enne e un 17enne, visibilmente ubriachi, al fine di evitare il controllo e l’identificazione, hanno spintonato i Carabinieri e quindi denunciati, oltre che per rissa, anche per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Motivo del violento scontro è riconducibile al fatto che i cinque avevano “alzato un po’ troppo il gomito”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella serata di ieri isono intervenuti adella Vittoria a, nei pressi di un pub, dove 5, tutti studenti di età compresa tra i 15 e 17 anni e residenti nei comuni dei Castelli Romani, si stavano picchiando violentemente per futili motivi. I minorenni sono stati subito bloccati ma due di loro, il 15enne e un 17enne, visibilmente ubriachi, al fine di evitare il controllo e l’identificazione, hanno spintonato ie quindi denunciati, oltre che per, anche per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Motivo del violento scontro è riconducibile al fatto che i cinque avevano “alzato un po’ troppo il gomito”. su Il Corriere della Città.

