Maserati - Tutti i colori e gli optional della MC20

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 settembre 2020) Per vedere su strada la nuovabisognerà attendere ancora qualche mese, ma online è già possibile configurarla. Pur non avendo ancora diramato i listini ufficialisua supersportiva, che dovrebbe avere un prezzo di partenza attorno ai 200 mila euro, il Tridente ha pubblicato un configuratore tramite il quale è possibile personalizzare la due posti a motore centrale scegliendo varie colorazioni per la carrozzeria, per gli interni e per i cerchi di lega. Sei, combinazioni infinite. Per il momento nel configuratore online sono presenti solo sei colorazioni, le Bianco Audace, Nero Enigma, Rosso Vincente, Giallo Genio, Blu Infinito e Grigio Mistero, ma tramite il nuovo programma FuoriSerie sarà possibile richiedere delle tinte esclusive e delle finiture realizzate a ...