Juventus-Sampdoria si terrà a porte chiuse | manca l’ufficialità

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nei giorni scorsi, lasi sarebbe rivolta a più riprese alle autorità competenti al fine di riaprire l’Allianz Stadium ad un numero limitato di tifosi. Il progetto avrebbe garantito l’entrata all’interno dell’impianto a 1.000 spettatori, rispettando tutte le norme sul distanziamento e le prevenzioni del caso. Nonostante il benestare della Regione Piemonte, il Governo successivamente ha rigettato tale opportunità in quanto lo stadio sarebbe considerato un luogo di assembramento, quindi potenzialmente pericoloso da un punto di vista sanitario. Dopo le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte, il governatore del Piemonte, Cirio, aveva comunque espresso un parere favorevole all’apertura dell’impianto della, considerato più sicuro di un supermercato. LEGGI ANCHE: ...

La Regione si è espressa negativamente sulla richiesta del club guidato da Andrea Agnelli. Il motivo, secondo quanto riporta Sky Sport, è l'alto rischio che l'ordinanza possa essere impugnata dal Comi ...A sei giorni dal debutto in campionato, in programma per domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria, Giorgio Chiellini ha buone sensazioni sul cammino che attende la sua Juventus, a caccia ...