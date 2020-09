Il punto sulle commodities 14 settembre 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Ribasso scomposto per il petrolio, che archivia la settimana con una perdita secca del 6,23%. Analizzando lo scenario del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 36,51. Prima resistenza a 39,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,37. Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo del 6,99%. Lo scenario di breve periodo della benzina verde evidenzia un declino dei corsi verso area 1,067 con prima area di resistenza vista a 1,15. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,04. Ribasso scomposto per il Future sul Natural Gas, che archivia la settimana con una perdita secca del 12,33%. Analizzando lo scenario del Future sul Natural Gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,177. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Ribasso scomposto per il petrolio, che archivia la settimana con una perdita secca del 6,23%. Analizzando lo scenario del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 36,51. Prima resistenza a 39,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,37. Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo del 6,99%. Lo scenario di breve periodo della benzina verde evidenzia un declino dei corsi verso area 1,067 con prima area di resistenza vista a 1,15. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,04. Ribasso scomposto per il Future sul Natural Gas, che archivia la settimana con una perdita secca del 12,33%. Analizzando lo scenario del Future sul Natural Gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,177. ...

bizcommunityit : Il punto sulle commodities 14 settembre 2020 - napolipiucom : #napoli Mercato Napoli: Deulofeu e Boga, il punto sulle trattative. Lo spagnolo arriva ad… - irisdg81 : @giuslit @StartMagNews Punto sempre sulle tetesche. Una in particolare #DB - lotusnini_ : @luigina_chris98 Poi ripeto non ti è piaciuta? Liberissima di dirlo, non è piaciuta nemmeno a me, ma non devi parla… - EliSi5c : RT @FPA_net: L'intervista di @GiaDominici a MaurizioNapolitano @napo, Fondazione Bruno Kessler @FBKcom, inizia col richiamo all'evento di N… -

Ultime Notizie dalla rete : punto sulle Acqua, rifiuti, Covid. Ninni Romano fa il punto sulle emergenze a Trapani Tp24 Lode a Osaka, lode ad Azarenka: lo US Open ha il suo gran finale

Il day after della finale femminile dello US Open lascia sensazioni molto dolci. Abbiamo un torneo che nello scenario collettivo non avrebbe nemmeno dovuto cominciare a causa dell’emergenza covid-19 n ...

Rifare la sussidiarietà altro che taglio dei parlamentari

Nel 2001 i fautori della sussidiarietà cantavano vittoria con la Riforma costituzionale agli art. 118 e 119, ma purtroppo vent'anni di regionalismo ci hanno regalato 20 parlamenti e la proliferazione ...

Il day after della finale femminile dello US Open lascia sensazioni molto dolci. Abbiamo un torneo che nello scenario collettivo non avrebbe nemmeno dovuto cominciare a causa dell’emergenza covid-19 n ...Nel 2001 i fautori della sussidiarietà cantavano vittoria con la Riforma costituzionale agli art. 118 e 119, ma purtroppo vent'anni di regionalismo ci hanno regalato 20 parlamenti e la proliferazione ...