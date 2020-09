Discarica abusiva tra Uboldo e Gerenzano: beccato un’altra volta a buttare macerie (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ennesimo scarico abusivo è stato punito: grazie a una segnalazione pervenuta alla polizia locale, è stato individuato il responsabile dell’abbandono di terre di cantiere e macerie edili in un’area verde di Uboldo all’altezza della ferrovia e del Fontanile di San Giacomo di Gerenzano. Si è arrivati all’identificazione di un gerenzanese, per giunta recidivo, grazie … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Discarica abusiva tra Uboldo e Gerenzano: beccato un’altra volta a buttare macerie proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ennesimo scarico abusivo è stato punito: grazie a una segnalazione pervenuta alla polizia locale, è stato individuato il responsabile dell’abbandono di terre di cantiere eedili in un’area verde diall’altezza della ferrovia e del Fontanile di San Giacomo di. Si è arrivati all’identificazione di un gerenzanese, per giunta recidivo, grazie … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolotraun’altraproviene da Il Notiziario.

Cityhuntertaxi1 : RT @guardiacostiera: #11settembre : la #GuardiaCostiera di Marina di #Camerota, insieme alla Polizia Municipale, ha sequestrato un’area di… - franconemarisa : RT @guardiacostiera: #11settembre : la #GuardiaCostiera di Marina di #Camerota, insieme alla Polizia Municipale, ha sequestrato un’area di… - Brigate_Azzurre : @tonymultimedia1 @CScrotone @lumorisi Ho visto le tue foto su Facebook. Sei tu che se inquadri solo le vette e i pr… - anegal : RT @A_5170: #Milano via senza nome che collega via Rombon a via Caduti di Marcinelle. Solita enorme discarica abusiva lato strada. #incivil… - IreGarof : @battaglia_persa Ennesima discarica abusiva vicino accampamento abusivo -

Ultime Notizie dalla rete : Discarica abusiva Discarica abusiva nel bosco, lo scempio a Isolabona foto Riviera24 Piraino – Ruggeri: “Quest’amministrazione non ha mai fatto venire meno o soppresso servizi ai danni della cittadinanza”

C’è chi mistifica la verità, utilizzando i social, come ha fatto avantieri il capogruppo di minoranza. L’emergenza coronavirus ha aperto un nuovo mondo con cui fare i conti, dovendosi attenere alle nu ...

Movida e degrado, multati i locali del centro

Al via i controlli della Municipale anche nei vicoli dell’acropoli. In piazza Danti in 25 dentro 10 metri quadrati e musica troppo alta ...

C’è chi mistifica la verità, utilizzando i social, come ha fatto avantieri il capogruppo di minoranza. L’emergenza coronavirus ha aperto un nuovo mondo con cui fare i conti, dovendosi attenere alle nu ...Al via i controlli della Municipale anche nei vicoli dell’acropoli. In piazza Danti in 25 dentro 10 metri quadrati e musica troppo alta ...