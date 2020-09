Castagne: «Grazie Atalanta ma avevo bisogno di giocare con regolarità. Su Gasperini…» (Di lunedì 14 settembre 2020) Timothy Castagne ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport chiarendo i motivi che l’hanno spinto a lasciare Bergamo Timothy Castagne ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport da nuovo giocatore del Leicester. Queste le parole dell’ex esterno dell’Atalanta. PREMIER LEAGUE – «Sono felice e carico. Ho sempre avuto il desiderio di giocare in Premier il torneo più bello e competitivo del mondo. E finalmente, eccomi qui» TIFOSI Atalanta – «Non vedo l’ora di venire a Bergamo per vedere una partita tutti insieme con lo stadio sold-out, come al solito prima del lockdown. Città, pubblico e club restano nel mio cuore». MOTIVI DELL’ADDIO – «Avrei potuto rinnovare il contratto (in scadenza nel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Timothyha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport chiarendo i motivi che l’hanno spinto a lasciare Bergamo Timothyha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport da nuovo giocatore del Leicester. Queste le parole dell’ex esterno dell’. PREMIER LEAGUE – «Sono felice e carico. Ho sempre avuto il desiderio diin Premier il torneo più bello e competitivo del mondo. E finalmente, eccomi qui» TIFOSI– «Non vedo l’ora di venire a Bergamo per vedere una partita tutti insieme con lo stadio sold-out, come al solito prima del lockdown. Città, pubblico e club restano nel mio cuore». MOTIVI DELL’ADDIO – «Avrei potuto rinnovare il contratto (in scadenza nel ...

