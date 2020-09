Caso TikTok? La Cina non ci sta | «È estorsione contro le nostre imprese»

itxmartaa : comunque sono finit* a caso nell'harry potter tiktok con tanto di pov su draco HAHAH, e nulla ora ho voglia di farm… - marghe_deca : RT @justmyideass: riassunto delle cose che sono successe nelle ultime 24h perché ne abbiamo tutti bisogno: -midnight video di liam -post di… - georgetsex : io e coinqui che thirstiamo su video a caso di wonho e bibbi che stamattina manda un video di tiktok di una nonna c… - annaconte__ : riassunto delle cose che sono successe nelle ultime 24h perché ne abbiamo tutti bisogno: -midnight video di liam -p… - cornoblu : Ero letteralmente a letto con tiktok e a caso mi è venuta un'ansia assurda e ora non riesco a respirare e ho paura… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso TikTok

PECHINO/WASHINGTON - «La caccia a TikTok negli Usa è un tipico esempio di estorsione del governo. La Cina si oppone con forza a questo atto e sosterrà fermamente la società interessata per proteggere ...(Teleborsa) - Nuovo colpo di scena nella saga TikTok: ByteDance non cederà gli asset USA della app cinese a Oracle dopo il no a Microsoft. Lo riporta la Cgtn, network in lingua inglese della tv statal ...