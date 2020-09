Buone notizie per la Roma: Kluivert guarito dal Coronavirus (Di lunedì 14 settembre 2020) Justin Kluivert è guarito dal Coronavirus: per l’esterno della Roma nuovi controlli medici prima di tornare in campo Buone notizie in casa Roma. Come riportato da vocegiallorossa.it, Justin Kluivert è risultato negativo al Coronavirus dopo il secondo tampone a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi. L’esterno olandese potrà così riprendere l’attività sportiva, non prima però di aver effettuato ulteriori controlli medici secondo il protocollo della FIGC. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Justindal: per l’esterno dellanuovi controlli medici prima di tornare in campoin casa. Come riportato da vocegiallorossa.it, Justinè risultato negativo aldopo il secondo tampone a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi. L’esterno olandese potrà così riprendere l’attività sportiva, non prima però di aver effettuato ulteriori controlli medici secondo il protocollo della FIGC. Leggi su Calcionews24.com

Monte Cila di nuovo in fiamme. Un incubo che non si “spegne”

Non si arrestano le fiamme sul Matese. Un nuovo incendio si è diramato nel pomeriggio di ieri, domenica 13 settembre, e la zona interessata è di nuovo Monte Cila. Le fiamme, ben visibili dalla strada ...

