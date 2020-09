Ascolti in crescita per Sky e Tv8 nella domenica italiana dei motori (Di lunedì 14 settembre 2020) Ascolti in crescita per Sky e Tv8 riguardo alla super domenica all'insegna dei motori nel Bel Paese appena conclusasi. Ieri la gara del GP della Toscana di F1 ha ottenuto 1 milione e 227 mila spettatori medi su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (+5% rispetto alle gare disputate sin qui in questa stagione), con 2 milioni 474 mila spettatori unici (+31% rispetto alle altre gare del Mondiale 2020) e l'8,8% di share. Ben 682 mila spettatori medi per l'ultima mezz'ora del pre gara. Su TV8 la gara ha raccolto 1 milione e 885 mila spettatori medi, con il 13,6% di... Leggi su digital-news (Di lunedì 14 settembre 2020)inper Sky e Tv8 riguardo alla superall'insegna deinel Bel Paese appena conclusasi. Ieri la gara del GP della Toscana di F1 ha ottenuto 1 milione e 227 mila spettatori medi su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (+5% rispetto alle gare disputate sin qui in questa stagione), con 2 milioni 474 mila spettatori unici (+31% rispetto alle altre gare del Mondiale 2020) e l'8,8% di share. Ben 682 mila spettatori medi per l'ultima mezz'ora del pre gara. Su TV8 la gara ha raccolto 1 milione e 885 mila spettatori medi, con il 13,6% di...

