Anna Tatangelo, dopo Gigi D'Alessio c'è lui: ecco chi è l'uomo della sua vita (Di lunedì 14 settembre 2020) Come è risaputo ormai la storia tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è arrivata al capolinea. I due si sono lasciati e dopo alcune voci di corridoio di tradimenti pare che la causa effettiva sia stata la vicinanza del cantante partenopeo con la sua ex moglie. La coppia dopo vent'anni di matrimonio si era separata già dal lontano 2006 ma parrebbe che Gigi D'Alessio non abbia mai chiesto l'annullamento formale del matrimonio, cosa che alla lunga avrebbe portato Anna e Gigi a dirsi addio dopo circa dieci anni di relazione. La loro è stata una storia molto chiacchierata.

