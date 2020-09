Una campanella digitale per la scuola di domani (Di domenica 13 settembre 2020) Spiegava il “Canto di un pastore errante dell’Asia” a cavalcioni sul primo bianco, il piede sinistro sulla sedia pieghevole, quello destro penzoloni, i due occhi slavati persi nel vuoto, la bocca aperta in una smorfia teatrale, fontana di saperi e di saliva, con cui innaffiava le prime tre file di goccioline volanti, allora ritenute un innocuo, ancorché modestamente schifoso, prezzo del sapere, e insieme una “sinestesia” della grande poetica, magia letteraria capace di mobilitare in chi ascolta l’intera gamma delle percezioni sensoriali, e di farci vedere, sentire, gustare, odorare e toccare la Cultura, che era lui in persona, e che s’inarcava sul banco al ritmo di una cavalcata, simulando il “vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in su le spalle” che andava “per montagna e per valle, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) Spiegava il “Canto di un pastore errante dell’Asia” a cavalcioni sul primo bianco, il piede sinistro sulla sedia pieghevole, quello destro penzoloni, i due occhi slavati persi nel vuoto, la bocca aperta in una smorfia teatrale, fontana di saperi e di saliva, con cui innaffiava le prime tre file di goccioline volanti, allora ritenute un innocuo, ancorché modestamente schifoso, prezzo del sapere, e insieme una “sinestesia” della grande poetica, magia letteraria capace di mobilitare in chi ascolta l’intera gamma delle percezioni sensoriali, e di farci vedere, sentire, gustare, odorare e toccare la Cultura, che era lui in persona, e che s’inarcava sul banco al ritmo di una cavalcata, simulando il “vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in su le spalle” che andava “per montagna e per valle, ...

A meno di 24 ore dalla campanella che segnerà il ritorno in classe degli studenti italiani (o almeno di quelli che ci torneranno davvero il 14 settembre) non si placa la polemica sui provvedimenti ado ...

