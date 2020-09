Scuola, a Brescia vademecum anti Covid in 7 lingue (Di domenica 13 settembre 2020) Brescia, 13 settembre 2020 - In una delle città più multietniche d'Italia le regole anticontagio sono occasione di integrazione . A Brescia infatti le norme anti Covid per il rientro in aula dopo i ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 settembre 2020), 13 settembre 2020 - In una delle città più multietniche d'Italia le regolecontagio sono occasione di integrazione . Ainfatti le normeper il rientro in aula dopo i ...

Brescia, 13 settembre 2020 - In una delle città più multietniche d'Italia le regole anticontagio sono occasione di integrazione. A Brescia infatti le norme anti Covid per il rientro in aula dopo i mes ...

Scuola, Conte: «Il rientro è un'emozione, difficoltà all'inizio»

«Lunedì si torna a scuola. Rivolgo un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione. È un'emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è impegna ...

