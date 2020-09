Reddito di cittadinanza scaduto per duecentomila a Napoli ma il lavoro non c?è (Di domenica 13 settembre 2020) La recessione determinata dalla pandemia incalza dovunque, in maniera drammatica al Sud, e per moltissimi percettori del Reddito di cittadinanza è in arrivo una brutta sorpresa. La misura di... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 settembre 2020) La recessione determinata dalla pandemia incalza dovunque, in maniera drammatica al Sud, e per moltissimi percettori deldiè in arrivo una brutta sorpresa. La misura di...

davidealgebris : Il papà dei 2 killer Bianchi percepisce ovviamente il reddito di Cittadinanza. Non potevamo non finanziare anche lu… - enpaonlus : Cardellini legati come richiami vivi e reti a scatto per la cattura di volatili: in manette 45enne a cui viene sosp… - davidealgebris : Ma adesso che il Papa Bianchi ha educato due Killer cosa facciamo con il suo Reddito di Cittadinanza? Lo raddoppia… - InfoCilentoWeb : #Albanella: cinque progetti per i percettori del reddito di cittadinanza #AlbanellaNotizie #Cilento #CilentoNotizie… - pallinyc : RT @janavel7: A giudicare dalle cronache, a usufruire del Reddito di Cittadinanza sono più truffatori, pregiudicati, malavitosi, evasori, f… -