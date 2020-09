Nba, super LeBron riporta i Lakers in finale dopo 10 anni: 4-1 ai Rockets (Di domenica 13 settembre 2020) ORLANDO, Florida, - dopo dieci anni di attesa, i Lakers torneranno a disputare una finale di Conference . Gara 5 contro Houston è a senso unico: 119-96 per i gialloviola e serie chiusa sul 4-1. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ORLANDO, Florida, -diecidi attesa, itorneranno a disputare unadi Conference . Gara 5 contro Houston è a senso unico: 119-96 per i gialloviola e serie chiusa sul 4-1. Il ...

Nba, super LeBron riporta i Lakers in finale dopo 10 anni: 4-1 ai Rockets

Il n°4 dei Lakers è stato uno dei tanti protagonisti in positivo di una super serata per i gialloviola, che tornano a giocare una finale di Conference a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Merit ...

Buone notizie per i Boston Celtics: Gordon Hayward tornerà contro Miami

Gordon Hayward tornerà in campo per i Boston Celtics. Dopo la super vittoria in gara 7 contro i Raptors, i Celtics avranno nuovamente a disposizione Gordon Hayward per la Eastern Conference Finals con ...

