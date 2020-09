DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni sabato 19 settembre: fuga d’amore per Can e Sanem (Di domenica 13 settembre 2020) Appuntamento del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno nel fine settimana di Canale 5. Infatti, grazie agli ascolti soddisfacenti, Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler dei prossimi due episodi rivelano che Aylin farà di tutto per mettere in difficoltà Sanem. Nel frattempo quest’ultima e l’affascinante Can Divit torneranno insieme ma decideranno di vedersi di nascosto. Aylin mette in difficoltà Sanem Le anticipazioni dei prossimi episodi di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 19 settembre 2020, ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 13 settembre 2020) Appuntamento deldi– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali delnel fine settimana di Canale 5. Infatti, grazie agli ascolti soddisfacenti, Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler dei prossimi due episodi rivelano che Aylin farà di tutto per mettere in difficoltà. Nel frattempo quest’ultima e l’affascinante Can Divit torneranno insieme ma decideranno di vedersi di nascosto. Aylin mette in difficoltàLedei prossimi episodi di– Le Ali delin onda192020, ...

kozmaszilvi49 : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno... ci aspetta domani alle 16.15 su canale 5 #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - YOLANDACU131 : RT @Mirellacaporal1: #Daydreamer Le Ali del Sogno #DemetÖzdemir #CanYaman ???? - ali_sogno : @nigritha_ @commentacose Non immagini quanto mi roda il culo e ancora non riesco a fsrmene una ragione,poi non m oc… - BarbaraColosimo : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno... ci aspetta domani alle 16.15 su canale 5 #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - rts030303 : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno... ci aspetta domani alle 16.15 su canale 5 #CanYaman #DemetÖzdemir ?? -