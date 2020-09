Consigli per il Fantacalcio – Come gestire Kulusevski all’asta (Di domenica 13 settembre 2020) Kulusevski è ufficialmente un giocatore della Juventus dallo scorso gennaio. La società bianconera ha acquistato il cartellino dello svedese dall’Atalanta, decidendo di lasciarlo fino alla fine della stagione al Parma. Questo la dice lunga sul campionato disputato da Kulusevski in maglia gialloblù, chiuso con 10 reti e 8 assist. L’arrivo dello svedese alla Juventus è un investimento a lungo termine, in quanto si tratta di un classe 2000 che può essere tra i protagonisti anche futuri della squadra di Andrea Pirlo. Dove giocherà Kulusevski Nonostante compaia tra i centrocampisti, Kulusevski a Parma ha sempre giocato Come esterno offensivo o comunque in posizione molto avanzata. All’occorrenza, complice gli infortuni di Inglese e di Cornelius, ha ... Leggi su giornal (Di domenica 13 settembre 2020)è ufficialmente un giocatore della Juventus dallo scorso gennaio. La società bianconera ha acquistato il cartellino dello svedese dall’Atalanta, decidendo di lasciarlo fino alla fine della stagione al Parma. Questo la dice lunga sul campionato disputato dain maglia gialloblù, chiuso con 10 reti e 8 assist. L’arrivo dello svedese alla Juventus è un investimento a lungo termine, in quanto si tratta di un classe 2000 che può essere tra i protagonisti anche futuri della squadra di Andrea Pirlo. Dove giocheràNonostante compaia tra i centrocampisti,a Parma ha sempre giocatoesterno offensivo o comunque in posizione molto avanzata. All’occorrenza, complice gli infortuni di Inglese e di Cornelius, ha ...

