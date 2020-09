Ancelotti batte Mourinho | Tottenham-Everton finisce 0-1

(Di domenica 13 settembre 2020) Avvio di stagione con subito una partita tra due tra le squadre più ambiziose della Premier League:ed. Sulle loro panchine due vincenti come. Questo primo ...

La sfida di Premier League tra l’Everton e il Tottenham si è conclusa con una vittoria di misura per la squadra di Carlo Ancelotti Parte male la nuova stagione di Premier League per il Tottenham. L’Ev ...L'Everton batte di misura il Tottenham con gol di Calvert-Lewin, Kean in campo all'89'. Le Foxes vincono 3-0 a West Bromwich: apre l'ex Atalanta, poi doppietta di Vardy su rigore ...