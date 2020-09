S W A T 3 debutta su Rai2 in coppia con Bull 4 | anticipazioni episodi 12 e 19 settembre

Leggi su optimagazine

(Di sabato 12 settembre 2020) Con l’arrivo dei nuovi palinsestidi certo non si poteva lasciar sfuggire i suoi famosi fine settimana crime e, quindi, a partire da oggi al sabato il prime sarà impegnato con S.W.A.T 3 cheoggi, 12, incon4. Assente ormai dallo scorso anno, la serie con Shemar Moore tornerà nel prime time della rete giovane della tv pubblica con i primi dei ventunoche compongono la terza stagione tra colpi di scena e casi da risolvere che terranno tutti con il fiato sospeso. Non sappiamo ancora se la Rai deciderà di mandare tutta la stagione o, come fa sempre, si fermerà a metà per poi rimandare tutto alla primavera, ma quello che è certo è che i primi duesaranno sicuramente ...