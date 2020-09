Misurazione Temperatura a Scuola, Cirio: è Una Forma di Tutela (Di sabato 12 settembre 2020) Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, parla della sua ordinanza riguardo la Misurazione della Temperatura a Scuola. Per la Ministra dell’Istruzione l’ordinanza potrebbe essere impugnata dal Governo. Cirio espone le sue ragioni: “Per noi lasciare che siano le famiglie a misurare la Temperatura dei bambini prima di andare a Scuola non è sufficiente se non c’è un controllo efficace”. “Abbiamo chiesto che ogni giorno le famiglie certifichino di avere misurato la febbre ai bambini e abbiamo raccomandato alle scuole di misurarla loro, se possono. E di farlo comunque se manca la certificazione. Non è una provocazione, è una Forma di Tutela. Non mi sembra di avere ... Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) Alberto, presidente della Regione Piemonte, parla della sua ordinanza riguardo ladella. Per la Ministra dell’Istruzione l’ordinanza potrebbe essere impugnata dal Governo.espone le sue ragioni: “Per noi lasciare che siano le famiglie a misurare ladei bambini prima di andare anon è sufficiente se non c’è un controllo efficace”. “Abbiamo chiesto che ogni giorno le famiglie certifichino di avere misurato la febbre ai bambini e abbiamo raccomandato alle scuole di misurarla loro, se possono. E di farlo comunque se manca la certificazione. Non è una provocazione, è unadi. Non mi sembra di avere ...

