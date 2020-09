LIVE – Milan-Brescia, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 17:00 di sabato 12 settembre Milan e Brescia scenderanno in campo in quel di Milanello in occasione di un’amichevole. I rossoneri di Pioli se la vedranno con le Rondinelle appena retrocesse dalla Serie A alla Serie B. Il Milan è reduce dalle vittorie ottenute prima contro il Novara, formazione di Serie C, e poi contro altre due squadre di Serie B, ovvero le neopromosse Monza e Vicenza. L’uscita servirà soprattutto come prova generale in vista del preliminare di Europa League, che vedrà Ibrahimovic e compagni opposti allo Shamrock Rovers giovedì 17 settembre. AGGIORNA LA DIRETTA Milan-Brescia (ore 17:00) Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 17:00 di sabato 12 settembrescenderanno in campo in quel diello in occasione di un’. I rossoneri di Pioli se la vedranno con le Rondinelle appena retrocesse dalla Serie A alla Serie B. Ilè reduce dalle vittorie ottenute prima contro il Novara, formazione di Serie C, e poi contro altre due squadre di Serie B, ovvero le neopromosse Monza e Vicenza. L’uscita servirà soprattutto come prova generale in vista del preliminare di Europa League, che vedrà Ibrahimovic e compagni opposti allo Shamrock Rovers giovedì 17 settembre. AGGIORNA LA(ore 17:00)

