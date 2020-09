Coronavirus, preoccupazione a Napoli: due noti titolari di negozi positivi al tampone (Di sabato 12 settembre 2020) Il Covid-19 non deve essere sottovalutato. È questo ciò che si recepisce con la seconda ondata, arrivata ormai da quasi un mese. Bisogna sempre utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale e, ove possibile, rispettare il distanziamento sociale imposto da parte delle autorità italiane. In Campania, intanto, la situazione è diventata preoccupante. Numeri così alti non … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Il Covid-19 non deve essere sottovalutato. È questo ciò che si recepisce con la seconda ondata, arrivata ormai da quasi un mese. Bisogna sempre utilizzare i disdi sicurezza individuale e, ove possibile, rispettare il distanziamento sociale imposto da parte delle autorità italiane. In Campania, intanto, la situazione è diventata preoccupante. Numeri così alti non … L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus preoccupazione Coronavirus, preoccupazione in Portogallo: nuove misure da martedì 15 settembre Corriere dell'Umbria Scuola al via, cosa mettere nello zaino al tempo del Covid?

Finalmente a scuola. Consapevoli che non sarà un anno 'normale', anche zaino e accessori sono diversi, 'aggiornati' al tempo del Covid. Le liste degli ‘essenziali’ per la ripresa dell'anno scolastico ...

In volo con De Laurentiis: Vigorito in quarantena, attesa per il tampone

Nessun allarme, ma un pizzico di preoccupazione c’è. Il presidente Oreste Vigorito è in isolamento da ieri mattina, da quando ha saputo della positività al Covid-19 del patron del Napoli, Aurelio De L ...

