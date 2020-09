“Beppe Grillo aggredisce un giornalista” | le immagini e le dichiarazioni

Leggi su bufale

(Di sabato 12 settembre 2020) Secondo quanto riportato dai quotidiani esiste un filmato in cui possiamo vedere che Beppeun giornalista, un inviato di Dritto e Rovescio, per evitare alcune domande su Giorgia Meloni e dunque su Fratelli D’Italia. Corriere della Sera, per esempio, scrive che l’inviato Francesco Selvi aveva raggiunto il fondatore del Movimento 5 Stelle in un bar sulla spiaggia di Marina di Bibbona (Livorno) e Beppe, infastidito dalla domanda, avrebbe reagito scaraventando il giornalista dalle scale di legno del locale causandogli una distorsione al ginocchio. Sul Corriere leggiamo: “prima ha cercato di portarmi via il cellulare poi, dopo avermi spruzzato addosso del liquido igienizzante, mi ha spinto con forza facendomi cadere indietro da una ...