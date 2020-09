Atletico Madrid | Simeone positivo al Covid-19

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 settembre 2020) L’ha comunicato che l’allenatore, Diego, è risultatoal coronavirus. Il tecnico non presenta alcun sintomo ed è in isolamento, nella propria abitazione. Nuestro entrenador, Diego Pablo, ha dadoporen las últimas pruebas realizadas ayer; se encuentra asintomático cumpliendo la correspondiente cuarentena en su domicilio. https://t.co/5iMw4v0KGE — Atlético de(@Atleti) September 12, 2020 Foto: The Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.