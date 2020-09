(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - “La nostra sacrosanta e legittima protesta ha espulsodalla Rai domenica, dove non aveva diritto ad andare. Loda Rai Uno, loda Palazzo. Questo prepotente e arrogante deve essere sconfitto con le armi della democrazia, della legge e della libertà. Quelle leggi che lui era pronto a violare. Ma non finisce qui. Su questa vicenda Rai andremo fino in fondo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio, membro della Commissione di vigilanza Rai.

TV7Benevento : Scuola: Gasparri, 'abbiamo cacciato Conte da Rai lo cacceremo da P.Chigi'... - ANPI_Scuola : RT @Moonlightshad1: Sempre a fracassare le balle con l'odio nei social e poi davanti ad un senatore che si esprime come fa #gasparri da sem… - Maurizi07267041 : RT @La7tv: #coffeebreak 'Questi stanno al governo solo perché se si votasse vincerebbero gli altri, lo dice pure il giovane toscano passato… - bianca_caimi : RT @La7tv: #coffeebreak 'Questi stanno al governo solo perché se si votasse vincerebbero gli altri, lo dice pure il giovane toscano passato… - Alberto40264400 : RT @La7tv: #coffeebreak 'Questi stanno al governo solo perché se si votasse vincerebbero gli altri, lo dice pure il giovane toscano passato… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Gasparri

LiberoQuotidiano.it

«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto Quotidian ...Pare proprio che si stia per entrare nello scenario più preoccupante per l'economia mondiale, quello di un rallentamento sincronizzato a livello globale. Finchè vi erano uno o più cilindri che funzion ...