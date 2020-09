Scuola al via lunedì 14, l’allarme dei presidi sulle mascherine. Cosa succede (Di venerdì 11 settembre 2020) Scuola e sicurezza, ancora due tematiche molto dibattute. Nonostante il nuovo anno scolastico sia ormai alle porte, tanti i dubbi e le perplessità sulla riapertura in sicurezza degli istituti scolatici. L’apprensione non accompagna solo i timori delle famiglie italiane, ma persino i presidi, che sollevano non pochi quesiti sulla disponibilità effettiva degli strumenti di sicurezza e tutela personale. Prime tra tutti, le tanto dibattute mascherine chirurgiche. Hanno da sempre rappresentato un argomento alquanto spinoso fin dall’inizio della pandemia. Punti da affrontare e nodi da sciogliere, non solo sul numero prodotto e adeguatamente distribuito sul mercato, ma anche su quale tipologia andasse a svolgere la concreta funzione di sicurezza personale per evitare di rimanere infetti.



Nemmeno nella scuola Illuminati di via Regina Elena a Pescara verranno utilizzate le cosiddette "aule bunker" ricavate all'interno della palestra. Dunque come già accaduto per il plesso di Borgomarino ...

Confermati i 28 mezzi in più messi a disposizione da Ctt per la riapertura delle scuole. È emerso durante una riunione in prefettura, che ha anche stabilito tre punti fondamentali per un monitoraggio ...

